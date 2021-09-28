Коронавірусний рейтинг: Україна на п'ятій позиції з поширення хвороби [ Редактировать ]
Найближчими днями Україна може потрапити до трійки лідерів з поширення коронавірусу в Європі!
Вже зараз ми на п'ятій позиції. За даними Мінохорони здоров'я, минулої доби від ускладнень померли 143 людини. А кількість нових інфікувань зросла вдвічі порівняно із попереднім днем.
Ковід діагностували у понад шести з половиною тисяч українців. Найбільше заражень на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині.
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94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли.
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