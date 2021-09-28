Ковід діагностували у понад шести з половиною тисяч українців.

Найближчими днями Україна може потрапити до трійки лідерів з поширення коронавірусу в Європі!

Вже зараз ми на п'ятій позиції. За даними Мінохорони здоров'я, минулої доби від ускладнень померли 143 людини. А кількість нових інфікувань зросла вдвічі порівняно із попереднім днем.

Ковід діагностували у понад шести з половиною тисяч українців. Найбільше заражень на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині.