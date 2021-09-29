Двоє українських армійців поранені на сході країни минулої доби [ Редактировать ]
Двоє українських армійців поранені на сході країни минулої доби. Військових доправили до лікарні, їхній стан задовільний. Загалом ворог сім разів порушував режим тиші.
Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120 мінометів. А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників - скинув гранатометні постріли ВОГ-17.
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