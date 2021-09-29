Заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий заявил о том, что украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев.

По его словам, пока трудно сказать, какое решение будет принято, поскольку это еще предмет дискуссий. Отмечается, что речь об объединении траншей пока не идет.

Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления программы на 6-9 месяцев. Разговор об объединении траншей пока не ведем. Если будет продлена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре.

В течение работы миссии, которая началась в режиме онлайн на прошлой неделе, будет обсуждаться вопрос:

Мы понимаем, что для нас крайне важным является продление и сохранение эффективного сотрудничества с МВФ. Это является бенчмарком для других международных инвесторов и финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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