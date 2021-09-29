Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование и определили, что каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного Covid. Симптомы могут проявляться в течении трех-шести месяцев после болезни. Об этом сообщает The Guardian.

К исследованию привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

У 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом Covid, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

Наиболее частыми симптомами были:

проблемы с дыханием,

абдоминальные симптомы,

усталость,

боль,

беспокойство,

депрессия.

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