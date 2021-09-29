В связи с ухудшением положения представителей национальных меньшинств, в частности, связанным с ограничением права на образование на родном языке, Бюро ПАСЕ приняло решение о необходимости подготовки доклада. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Юлия Левочкина.

Представитель украинской делегации отметила, что в июне 2021 года члены делегаций Румынии, Франции, Германии, Швейцарии, Сербии, Испании, Италии, Латвии, Албании, Сан-Марино в ПАСЕ поддержали инициативу о подготовке доклада относительно ухудшения доступа представителей национальных меньшинств к образованию на родном языке, а сейчас Бюро ПАСЕ приняло решение о том, что докладу быть.

"Широкая представленность инициаторов вопроса говорит о том, что политика ограничения прав национальных меньшинств, которая имеет место в Украине, не остается незамеченной международным сообществом. Прозвучал очередной сигнал украинской власти о необходимости пересмотреть подход к обеспечению широкого спектра прав человека на государственном уровне", - отметила Юлия Левочкина.

По мнению народного депутата, обеспокоенность европейских парламентариев также вызывает игнорирование Украиной рекомендаций Венецианский комиссии в языковой сфере. В частности, принятые Законы Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании" содержат дискриминационные нормы, что противоречит европейским стандартам. Также Юлия Левочкина отметила, что принятый Закон Украины "О коренных народах Украины" еще больше усугубил положение представителей национальных меньшинств.

"Учитывая, что Украина – многонациональное государство, проводимая нынешней властью политика, не способствует ни нормальному проживанию граждан Украины разных национальностей, ни развитию благоприятных отношений с государствами – соседями и европейским сообществом в целом, что подтверждается на полях ПАСЕ", - резюмировала Юлия Левочкина.