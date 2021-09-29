Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 30 сентября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на таком уровне: 26,576 гривен за 1 доллар (+0,0062 грн). При этом курс доллара на 29 сентября составляет 26,5698 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после падения накануне.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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