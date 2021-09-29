В Інституті Амосова відзначили День серця [ Редактировать ]
В Україні цьогоріч сталося кілька випадків смерті дітей під час занять фізкультурою у школі. Причиною є раптова зупинка серця. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, до Всесвітнього Дня серця, його відзначають сьогодні в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова відбувся флешмоб "Серце не камінь".
Ось так, одягнені у червоні футболки, тримаючись за руки, шістдесят лікарів та пацієнтів інституту утворили велике серце.
Ігор Государський, інтерн, учасник флешмобу:
Дана акція проходить для того, щоб звернути увагу людей на серцево-судинні захворювання. Так як вони займають перше місце серед взагалі усіх захворювань в організмі людини. Це потрібно для того, щоб люди своєчасно проходили діагностику і регулярно перевірялися у свого сімейного лікаря. Або якщо єсть можливість, у кардіологів.
У цьому медзакладі щороку проводять у середньому до тисячі операцій на серці. Дев`ять днів тому прооперували 12-річного Сашка.
Олександр Дюгованець, пацієнт Національного інституту серцево-судинної хурургії ім. М. М. Амосова:
Це серце подарували мені з Ужгорода мої друзі, щоб мене підтримати.
Наталя Дюгованець, мама хлопчика:
Це в нас генетично. У нас був батько хворий, з таким само діагнозом. І ми лікувалися в Амосова. І нам сказали, що обов`язково перевірити дітей. І в старшого сина у нас підтвердилось. Такий само діагноз.
Щороку в Україні народжуються близько чотирьох тисяч дітей з вродженими вадами серця. Важливо вчасно їх лікувати - кажуть фахівці.
Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хурургії ім. М. М. Амосова:
Воно трапляється дуже часто, тому що коли діти ці помирають, то 70% - це порушення ритму серця. І це дуже просто виявити і попередити. І ми зараз маємо багато випадків. Це порушення ритму серця в основному. Які призводять до раптової смерті. В том числі і на уроці фізкультури.
А щоб бути впевненими, що вашій дитині не нашкодять заняття фізкультурою - лікарі радять перед початком навчального року звернутись до медзакладу.
Сергій Сіромаха, головний лікар серцево-судинної хірургії Національного інституту ім.М. М. Амосова:
Особливо, якщо в сім'ї є хворі з серцем, треба перед школою пройти обстеження серця. Зробити. Прийти до сімейного лікаря, прийти в кінці кінців до нашої консультативної поліклініки і повністю обстежити серце дитини. Зробити узі серця, кардіограму, проконсультуватись з кардіологом.
Інститут Амосова разом з інститутом педіатрії, акушерства і гінекології вже декілька років проводить програму обстеження та лікування вагітних. Щоб виявити вади серця у майбутньої мами, вчасно пролікувати і потім вже народжувати здорове немовля.
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