На территории Швеции приняли решение отменить часть карантинных ограничений, которые действуют в стране. При этом в стране ограничения и так были мягкими по сравнению с другими государствами. Об этом сообщает новостное агенство Deutsche Welle.

Таким образом, с 29 сентября 2021 года в стране перестало действовать ограничение, касающееся максимального количества участников определенных мероприятий, в частности концертов и различных спортивных событий.

Отмечается, что теперь в Швеции разрешили проводить свадьбы и дни рождения без ограничения по количеству гостей. Известно, что столь важное решение в стране приняли в связи с тем, что там наблюдается достаточно высокий уровень иммунизации населения от коронавирусной инфекции. ъ

Читайте также, власти Норвегии с 25 сентября снимают большинство карантинных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. При появлении симптомов респираторной инфекции норвежцам придется сдавать анализы на коронавирус, причем обязаны пройти тесты и привитые.

Кроме того, на территории Государства Израиль могут ограничить массовые собрания из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Учащиеся должны вернуться в школы, при этом для избежания высокого уровня заболеваемости, необходимо сократить количество участников массовых мероприятий.

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