Власти Норвегии с 25 сентября снимают большинство карантинных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Эрна Сульберг, сообщает ТАСС.

Норвегия перейдет к "нормальной жизнь при сохранении мер повышенной готовности". С 25 сентября в Королевстве отменяются:

рекомендация соблюдать безопасное расстояние при общении;

ограничения на число участников мероприятий различного масштаба;

ограничения на работу заведений общественного питания.

При появлении симптомов респираторной инфекции норвежцам придется сдавать анализы на коронавирус, причем обязаны пройти тесты и привитые.

Также Норвегия поэтапно снимет ограничения на въезд. Сначала страна полностью откроется для граждан стран Европейской экономической зоны и постоянно проживающих там, Великобритании и Швейцарии, а также жителей маленьких стран за пределами Европейской экономической зоны, которые будут отдельно определены норвежскими властями.

При въезде в скандинавскую страну, как и раньше, придется сдавать тест на COVID-19, полностью вакцинированные будут освобождены от тестов и карантина.

Решение о начале второго этапа открытия страны, будет приниматься Кабмином во второй половине октября.

Ранее сообщалось, что Норвегия вынуждена распечатать "кубышку": Национальный фонд благосостояния вынужден продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета.