У Львові понад тиждень медики боролися за життя п'ятирічної Домініки. Дівчинка потрапила в реанімацію з ускладненнями від ковіду - в неї було уражено 80 відсотків легень. Самостійно дихати не могла, весь час перебувала під апаратом ШВЛ. Медики не давали прогнозів, втім дитину таки вдалося врятувати. Наша кореспондентка Христина Гашенко поспілкувалася із малечою.

Сьогодні п'ятирічна Домініка міцно обіймає маму. Це так було потрібне їм обом у ці півтора тижня.

Олена Люлюк, мати Домініки:

Було важко. Це ж не можна було ні зайти, ні побачити, це не передати словами як важко коли ти мрієш потримати за ручку, обняти, а не можна.

Домініку в обласну клінічну лікарню "Охматдит" привезли з високою температурою та сильним кашлем. І це був лише третій день недуги.

Олена Люлюк, мати Домініки:

Стан дівчинки дуже погіршився, почались хрипи в легенях, які посилювались і посилювались. Тоді ми звернулись на швидку і нас доставили сюди швидкою, під кисневою маскою.

У дівчинки виявили вісімдесятивідсоткове ураження легень. ПЛР тест підтвердив ковід. Дівчинку під'єднали до апарату ШВЛ. Кілька разів показники Домініки опускалися до критичного рівня.

Віра Приймакова, завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Був досить високий ризик того, що дитина буде переведена на екмо. Гарантій, шансів на жаль, ми не могли жодних давати в тій ситуації, яка була. Тобто стан був вкрай важкий.

Два дні тому Домініка почала самостійно дихати. Її вже перевели у відділення терапії.

Роксолана Головин, дитяча лікарка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

При надходженні дитини, на рентгенограмі органів грудної клітки було повне ураження правої, лівої легені. Практично одна ділянка була не задіяна. А вчорашній день ми маємо, абсолютно відновилася структура легень.

Лікарі кажуть - Домініка впевнено йде на одужання.

Як справи? У нас все гарно. Нічого не болить? А їсточки хочеш? А додому хочеш?

З лікарні Домініку медики планують виписати через тиждень. Зараз у ковідному відділенні "Охматдиту" ще сімнадцятеро дітей.

Віра Приймакова, завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Якщо колись була легка, середня форма, зараз з'являється більший відсоток, це можна трактувати з березня навіть, квітня місяця, з'явилися важчі форми, які на жаль дітки мають важкі пневмонії й ураження не тільки легень, але й серцево-судинної системи й все решта.

Та й загальна кількість хворих на Ковід на Львівщині - лише зростає.

Пік захворювання на Львівщині медики прогнозують на початок листопада.