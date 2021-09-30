А от у Сполучених Штатах довкола евакуації розгорівся скандал після того, як Міністерство внутрішньої безпеки країни заборонило посадку рейсу з Афганістану. Причому більшість пасажирів на борту судна були американські громадяни та тримачі зелених карт.

Чому вибратися із Афганістана, контроль над яким перебрали таліби, стає дедалі складніше? І чого бояться у Вашингтоні? Все розкаже Дмитро Анопченко.

Евакуація з Афганістану була панічною і, як виявилося зараз, під час конгресових слухань, не підготовленою. Станом на сьогодні Збройні сили США вже забрали 124 тисячі людей (і своїх громадян, і афганців, яких розмістили на військових базах в різних штатах країни). Але тим, хто не вибрався і досі, зробити це із кожним днем складніше.

Приватні структури орендують для цього чартери. І саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал. Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад сто людей (59 з них - діти).

Начебто, проблем не мало бути: перевізники запевняють, що всі - американські громадяни або в крайньому разі - власники грінкарт. З Кабула ще вилетіти змогли, зробили технічну посадку в Абу-Дабі, а далі внутрішня безпека США розпорядилась лайнер притримати. Спочатку їм видали дозвіл на переліт до Нью-Йорка, а потім документ відкликали.

В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей. Їх і дійсно шкода, якби не одна обставина. Агентство Ройтерс з'ясувало причину: спецслужби США перевіряють список пасажирів перед тим, як пропустити літак на територію Америки.

Чиновники повідомили "Ройтерсу": безпекові протоколи вимагають, аби перевірили всіх без винятку пасажирів. І за цими словами - побоювання, що під виглядом біженців в країну проникнуть терористи або агенти радикальних ісламістських рухів. І що "діти" у переліку пасажирів цього та іншого рейсів цілком можуть виявитися молодиками, які занизили свій вік та поголилися, аби виглядати неповнолітніми.

Саме евакуація (коли все в паніці, коли через складність ситуації перші рейси практично не перевіряли) могла дати можливість прослизнути до США і легалізуватися тут людям, які зовсім не порятунку просять. Такі підозри вже є: і у політиків, і у спецслужб. Але їм спочатку було не до цього, а тепер кожний новий евакуаційний рейс перевіряють все ретельніше і "притримують" їх на півдорозі навіть попри резонанс у ЗМІ.