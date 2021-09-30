Хеппі - ендом завершилась одна з рятувальних операцій в Туреччині. Там в провінції Бурса декілька годин шукали зниклого чоловіка в лісі. Допоки не з'ясували - увесь цей час "пропажа" ходила разом із ними.

Курйоз починався так.. Компанія відпочивальників повідомила у поліцію, що зникла людина. 50-річний Бейхан Мутлу вночі залишив своїх друзів і напідпитку пішов у ліс.

До пошукової операції залучили поліцейських і місцевих жителів. До групи також приєднався і сам Мутлу. Оскільки подумав, що шукають іншу людину. Через деякий час рятувальники почали кликати зниклого на ім'я. На що чоловік і відгукнувся. Поліція склала звіт про завершення операції та доставила вже тверезого Мутлу додому.