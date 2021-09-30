В Туреччині чоловік допомагав рятувальникам шукати самого себе [ Редактировать ]
Хеппі - ендом завершилась одна з рятувальних операцій в Туреччині. Там в провінції Бурса декілька годин шукали зниклого чоловіка в лісі. Допоки не з'ясували - увесь цей час "пропажа" ходила разом із ними.
Курйоз починався так.. Компанія відпочивальників повідомила у поліцію, що зникла людина. 50-річний Бейхан Мутлу вночі залишив своїх друзів і напідпитку пішов у ліс.
До пошукової операції залучили поліцейських і місцевих жителів. До групи також приєднався і сам Мутлу. Оскільки подумав, що шукають іншу людину. Через деякий час рятувальники почали кликати зниклого на ім'я. На що чоловік і відгукнувся. Поліція склала звіт про завершення операції та доставила вже тверезого Мутлу додому.
по теме
Хлопці не розгубилися і одразу забили на сполох, покликали на допомогу односельців і разом із дорослими боролися з вогнем. Завдяки цьому їхній сусід залишився живим.
Двоє братів-школярів із села Братківці серед ночі першими помітили пожежу у сусідському будинку. Хлопці не розгубилися і одразу забили на сполох, покликали на допомогу односельців і разом із дорослими боролися з вогнем.
Коноплі сягали двох метрів заввишки. Утім, плантацію важко було помітити через віддаленість від населених пунктів. А охороняли її двоє жителів Чинадієвого.
Там поліцейський торгував речовими доказами. Збував партії метадону та психотропних засобів, які зберігались у райвідділку.
У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів на відомих курортах. Загинули восьмеро людей, близько тисячі - постраждали.