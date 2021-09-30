В США избежали "шатдауна" [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В четверг, 30 сентября, Сенат США поддержал закон о временном финансировании, который позволит избежать "шатдауна". Об этом сообщает CNN.
Законопроект уже сегодня направят на голосование в Палату представителей, чтобы его окончательно одобрили.
"Шатдаун" предполагает временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой. Угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться о распределении бюджета на год, либо когда президент США отказывается подписать законопроект.
Напомним, накануне Трамп заявил, что мир завидует экономике и армии США.
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