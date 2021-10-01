В Україні розпочався осінній призов до війська [ Редактировать ]
Осінній призов до війська сьогодні розпочався в Україні. До зброї стануть юнаки, яким виповнилося 18, та чоловіки, які не досягли 27 років і не мають права на відтермінування.
Протягом жовтня-грудня призвуть понад 13 із половиною тисяч строковиків. Найбільше - до Збройних сил та Нацгвардії. До служби в зоні ООС строковиків не залучатимуть, нагадали в уряді.
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