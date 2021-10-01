Електронні лікарняні стали обов'язковими [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні стають обов'язковоми електронні лікарняні. Для оформлення такого документа пацієнтові потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря.
А той зобов'язаний поставити свій електронний підпис. Онлайн-система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються, що це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних.
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Онлайн система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються - це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних.
Онлайн система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються - це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних.
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