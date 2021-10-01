В Украине первый перевозчик получил крупный штраф за весовые нормы [ Редактировать ]
Госслужба безопасности на украинских дорогах выписала первый автоматический штраф за нарушение габаритно-весовых норм во время грузоперевозок. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
Таким образом, грузоперевозчик теперь должен будет выплатить взыскание в размере 51 тысячи гривен. Событие произошло на автодороге Н-08 в Запорожской области.
1 октября, в 00:38 на дороге Н-08 Запорожской области, WIM-комплекс зафиксировал ТС с превышением установленных габаритно-весовых норм общей массы на 16 тонн и нагрузкой на строенные оси на 14 тонн.
Отмечается, что новые штрафы вступили в силу с 1 октября. Их размер колеблется от 8,5 тысяч гривен до 51 тысячи. Нарушения фиксируются благодаря WIM-комплексам.
Читайте также, сотрудники "Укртрансбезопасности" выписали 12 тысячам водителям фур штраф, размером в 1,6 миллиона гривен. Наибольшее взыскания по регионам были выписаны нарушителям в Николаевской области, Одесской области и Киевской области.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны. В Верховной Раде одобрили законопроект в начале июня 2021 года.
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