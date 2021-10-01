Місто повинні відмовитися від всього, аби заплатити за тарифи, аби вони були посильні для простих людей.

Повна кадрова свобода. Голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку дозволили без узгодження з наглядовою радою звільняти та призначати працівників компанії. Узагалі "Нафтогаз" цього тижня - в центрі уваги. Насамперед через тарифні перспективи. Бо на європейських хабах ціна газу зростає щодня.

Сьогодні - знову рекорд. Майже 1200 доларів за тисячу кубів. А Україна зобов'язана рівнятися на ринкові ціни, принаймні для бізнесу та промисловості. Тож почому "Нафтогаз" продаватиме паливо? І яких цін чекати людям і бюджетним установам.

Опалювальний сезон в Одесі ще не розпочався, а люди вже хвилюються. Хоча для більшості українців нічого не зміниться, для них діятиме річний газовий тариф - менше 8 гривень за куб. Та як вижити в цій ситуації тепловикам - питання. Бо вони, по-перше, купуватимуть паливо за ринковими європейськими цінами. А по-друге, платити за газ повинні авансом.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси":

Це є досить складні договірні умови, вони передбачають сплату авансових внесків, і безакцентне списання з рахунків теплопостачальних підприємств, також вводяться штрафні санкції в розмірі 10% у разі несвоєчасної сплати за спожитий газ.

Умови вільного ринку газу б’ють не лише по тепловикам, а й по місцевій владі. Бо їй треба шукати гроші на обігрів бюджетних установ - дитсадків, шкіл та лікарень!

Сергій Каплін, представник федерації профспілок України:

Люди платять у місцевий бюджет, який формується за рахунок ПДФО на 85 відсотків для того, аби у місті була школа, була лікарня, був парк, був тротуар, були дитячі майданчики, система охорони здоров’я, соціальні програми. І тепер місто повинні відмовитися від всього цього, аби заплатити за тарифи, аби вони були посильні для простих людей.

Дмитро Маронич, другий голова Фонду енергетичних стратегій:

Для этих самых бюджетных организаций цена газа для них сейчас биржевая - это где-то 22 гривны за куб без учета стоимости доставки.

Напередодні центральна влада зібралася на конрес разом із представниками місцевих влад. Там вони підписали меморандум із "Нафтогазом" про непідвищення тарифів. Він має діяти на час опалювального періоду. І за ним для населення газовий тариф має бути 7,5гривень за куб, а для бюджетної сфери – 13, 5. Однак ще до меморандуму одеська влада вже уклала договір із "Нафтогазом":

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

"Нефтегаз Трейдинг" предложила комунальной компании заключить договор в одностороннем порядке с условиями изуверскими. К сожалению, горсовет поддержал, чтоб не срывать отопительный сезон. Наша фракция голосовала против. Мы считаем, что это давящий подход, подход монопольный, и сразу мы привязываемся к котировкам голландской биржи по цене на газ. Также по договору с "Нефтегаз Трейдингом" тепловые системы и комунальные предприятия города обязаны платить авансовые платежи, что влечет за собой огромный кассовый разрыв.

Опозиційні депутати впевнені: подорожчання газу люди хоч і не побачать в своїх платіжках, та все одно відчують на своїх гаманцях.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Повышение цены на газ повлечет за собой повышение тарифов на тепло, на все категории товаров. Потому что энергоносители заложены в стоимость всех товаров. Поэтому нас ждет очередной виток инфляции, повышение тарифов на тепло. Я думаю, что скорее всего, власть не сможет удержать тарифы для населения на уровне 8 грн за куб. Ситуация еще более пагубная. Ведь на субсидии заложили на следующий год всего 38 млрд. грн.

Інше питання - хто покриватиме збитки тепловикам між ринковою ціною на газ, за якою вони його купуватимуть, а зараз це більше тисячі доларів за тисячу кубів, і фіксованими тарифами, які прописані в меморандумі? Центральна влада обіцяє дати на місця грошову допомогу. І вже зрозуміло - це мають бути колосальні гроші.

В'ячеслав Демченко, виконавчий директор Одеського регіонального відділення Асоціації міст України: