Та якщо в Україні щеплених двома дозами дорослих - понад 13%, у Європі цей показник вже понад сімдесят процентів. Із такої кількістю щеплених - переконані експерти - країни вже можуть розраховувати на колективний імунітет.

Як вдалося ЄС досягти високих результатів - далі в сюжеті.

Без жодного примусу й виключно на добровільних засадах. Саме так проходить вакцинальна кампанія в державах-лідерах з імунізації. Португалія вже щепила понад 85 відсотків дорослого населення. Тому від сьогодні в країні скасували більшість карантинних обмежень. І вперше з весни двері для відвідувачів відчинили бари та нічні клуби.

Енріке Говея Е Мело, віцеадмірал, який очолив вакцинальну кампанію в Португалії:

Три речі врятували Португалію: організованість військових, Міністерства охорони здоров'я та, звісно, свідомість населення. Без підтримки громадян ми не досягли б такого рівня вакцинації. Кожен із нас виконав свою місію.

Зовсім протилежна тактика в Німеччині. Там вакцинуватися змушують! Без ковід-сертифіката ні на роботу, ні в ресторан, ні в тренажерний зал не пустять. Звісно, замість нього можна пред'явити довідку, що вже перехворів на COVID, або ж негативний результат ПЛР-тесту. Та в цих аналізах є недолік - їхня вартість. Антиген-тест коштує від 18 до 40 євро, а за ПЛР можна віддати понад сто євро.

Детлеф Шеєле, німецький політик:

Попри те, що вакцинація - це особисте рішення кожного, насправді ж воно є суспільним. Оскільки існує певна група людей, які не можуть за станом здоров'я імунізуватися. Тоді вони покладаються на солідарність і свідомість інших громадян.

Ще більш жорсткі правила в Італії. За два тижні там невакцинованим - на роботу зась взагалі. Альтернативою для допуску може бути ПЛР-тест. Утім, його доведеться робити що два дні. І роботодавцям буде непереливки, якщо з'ясується, що хтось із підлеглих проігнорував правила. Штраф сягатиме півтори тисячі євро.

Соня, жителька Риму:

Ми змушені обмежувати свою свободу. Думаю, що це зараз необхідно, принаймні, допоки всі зроблять щеплення.

Франція також запровадила примусову вакцинацію. Обов'язкова вона для медиків, пожежників і поліцейських. Хто з них не імунізується до 15 жовтня - звільняйся з роботи. І таке рішення уряду вивело французів на вулиці.

Проте влада залишилася непохитною. Такої жорсткої позиції дотримуються і в уряді Афін. Працівників лікарень і закладів для людей похилого віку, які не зробили уколу до першого вересня, просто звільнили.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:

Епілог пандемії прописаний чітко. Єдина відповідь на небезпеку - вакцинація. Ми не можемо допустити, щоб економіка та суспільне життя знову зупинилися.

Там, де влада не наважується запроваджувати суворі правила, в гру вступають приватні компанії. Так, у США авіакомпанія "Юнайтед" оголосила, що готова звільнити 600 своїх співробітників за відмову вакцинуватися. Водночас у корпорації "Амазон" пішли іншим шляхом - заохочування.

Між імунізованими працівниками проводять лотерею. За вересень п'ять вакцинованих співробітників виграли автівки та ще троє - чеки на 100 тисяч доларів.