Ароматний, корисний та на будь-який смак. В Україні у розпалі сезон винограду. По чому цьогоріч продають ягоду? І чому фермери б'ють на сполох. Ірина Розова знає.

Мускатний, солодкий, без кісточки... а ще кисленький, терпкий... а може, рожевий, зелений або чорний? Грони винограду грають на сонці на прилавках продавчинь. На будь-який смак і гаманець. Цей великий - 150 гривень за кілограм. А ось цей - популярний кишмиш - 45. І весь він імпортний.

Українського і вдень зі свічкою не знайдеш на базарі. Найдешевшим з Херсонщини торгує Наталія. За кілограм "Молдови" править сорок гривень.

Наталія, продавчиня:

Ціни в цьому году трішки більші, чим у тому були, не знаю, з чим це пов'язано, може з доларом, перевозка дуже велика, дорога, оце тара - дуже дорога, з-за цієї тари підіймають виноград, бо виноград в цьому году дуже гарно вродив.

Урожай цьогоріч по Україні різний. Якщо на Півдні ягода вродила добре, то на Буковині - понервувалися. Усі плани фермерам зіпсувала погода. Виноградар Сергій Адамович у свої сімдесят вирощує понад пів тисячі сортів ягоди. Дрібний - на вино. А ось у цього сорту - одна ягода важить понад 30 грамів.

Сергій Адамович, виноградар:

Если закрыть глаза и пощупать - это слива, это настоящая крупная слива, а не виноград. Такого винограда еще в природе не было.

А от ранніх сортів цього року майже не було, каже фермер. Згадує - усе через пізню та холодну погоду.

Сергій Адамович, виноградар:

Ранних сортов, считайте, что вообще не было - в то время, когда они должны были поспеть. Они поспели почти на месяц позже.

Далося взнаки й дощове літо. Якщо в теплицях грона дозрівали добре, то у відкритому ґрунті псувалися ще в зародку. Така сама ситуація й на Сході України, додає фермер.

Сергій Адамович, виноградар:

Очень много друзей в Запорожье. Он всегда продавал винограда где-то полторы-две тонны. А в этом году продал 100-150 кг, говорит, не более.

До неврожаю додалося й те, що ціни на виноград залишилися майже незмінними, розповідає виноградар Юрій. Йому доводиться віддавати зібране майже за безцінь. Оптом по 30 гривень за кіло.

Юрій Низельський, виноградар:

Скільки тут роботи біля нього, скільки потрібно вложити ті же підкорки, удобренія, обробки, то дуже занижена ціна. Як для винограду, це практично не його ціна.

Економісти пояснюють: це очевидно. Бо пропозиція перевищує попит. Нині ринок винограду в Україні переповнений. А рівень життя громадян падає.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Виноград є достатньо дороговартісний продукт порівняно з тими ж яблуками та бананами і власне попит на нього впав чуть-чуть, тобто його більше на ринку - впав попит і, як наслідок, ми маємо з вами падіння ціни.

Не здорожчає виноград і наступного року, кажуть експерти. Тож українські фермери вирішили брати покупця ексклюзивним товаром. Зі Сполучених Штатів завезли новий сорт - "Ламборґіні".

Юрій Низельський, виноградар:

У нього тафка длінна, біла ягода. Він в Україні не так давно - другий рік, на ринках ягоди ще поки нема.

На прилавках новинка з'явиться не раніше, ніж за два роки. І коштуватиме недешево. Щонайменше 150 гривень за кілограм.