На территории Омана произошел тропический циклон "Шахин", который уже успел унести жизни людей. Об этом сообщает Оманское информационное агентство.

В ходе спасательной операции было обнаружено тело ребенка, а также один человек пропал без вести. Также в результате обрушения холма над жилым районом в промышленной зоне в результате циклона погибли два азиатских рабочих. Эпицентр циклона находится на расстоянии 60 километров от столицы Омана Маската, а скорость ветра достигала 120 километров в час.

Отмечается, что к востоку от столицы отключат электроснабжение, чтобы избежать трагических случаев, также более 2700 человек были отселены во временные приюты. Также было принято решение закрыть все дороги, которые ведут в Маскат, для всех автомобилей, кроме тех, которые выполняют экстренные и гуманитарные поездки.

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Кроме того, в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа. С восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.

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