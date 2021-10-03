Та з понеділка у парламенті вже почнуть процедуру відставки спікера. Про це заявили в Трускавці. Усі ці три дні, які слуги провели на курорті, з ними була і наша Христина Гашенко. Тож вона бачила - і як працювали, і як розважалися депутати від монобільшості. Про трускавецький партійний вікенд - дивіться далі.

П'ятниця. Від самого ранку туристичний Трускавець, який став політичним центром - в оточенні правоохоронців. Патрульні екіпажі всюди. Під охороною і місцеві готелі.

Традиції депутати не зраджували. Як і минулого разу, виїзне партійне засідання запланували в п'ятизірковому комплексі.

Христина, адміністраторка готелю:

Класичний номер для двох - 3440, для одного - 2800. Вартість номерів: найдорожчі - це йдуть апартаменти на 19,900 вартість номера.

Відомо, що тут, у напівлюксі, оселився голова фракції "слуг" - Давид Арахамія. У номері - спальня, вітальня та ванна з мармуром. Зі сніданком усе це коштує - понад шість тисяч гривень за добу. Натомість більшість депутатів поселилася у дешевших готелях. Але туди журналістів не пускають.

Люди ходять, а нам чому не можна. Люди виходять з готелю. - Бо люди у нас проживають. - Ми теж хочемо поселитися у вас. Я не маю права?

Не пускають і в інший готель. Тут ціни на найдешевший номер - від чотирьох тисяч гривень. У ціну входить сніданок і спа. Усі номери, а тут їх майже дві сотні - зайняті. Навіть найдорожчий - за 20 тисяч гривень.

Пряма вказівка адміністрації, не пускати кореспондентів.

Про заброньовані апартаменти з депутатами говоримо на сходах біля готелю. Микита Потураєв до Трускавця приїхав на авто. Каже, його і власних грошей на номер вистачає.

Микита Потураєв, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Номер коштує близько трьох тисяч гривень, це в принципі те, що можна оселити за депутатську зарплату, так я ніяких додаткових не буду брати сервісів.

Та не всі за готель платили самі.

Роман Грищук, народний депутат, фракція "Слуга народу":

За партійні кошти цей готель. Все буде відображено в деклараціях.

Чого приїхали в Трускавець - точно знали не всі депутати.

Олексій Леонов, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Багато хто насправді не знає, що буде відбуватися.

Юрій Корявченко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Я не знаю програми.

Та прогнозують: цього разу не вчитимуться, як два роки тому, а - підбиватимуть підсумки свого депутатського "екватору". А ще - вирішуватимуть кадрові ротації. У всіх на вустах - можлива відставка голови Верховної Ради, Дмитра Разумкова.

Роман Грищук, народний депутат, фракція "Слуга народу":

У мене є багато питань до його роботи, голосування за легалізацію медичного канабісу. Саме його позиція багато в чому завалила законопроєкт. А це велика кількість дітей, які не отримали доступ до медичного канабісу, а він міг уже працювати.

Галина Третьякова, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Я вважаю, що є конфлікт між президентом і спікером парламенту. Тобто цей конфлікт має бути вирішений. В який спосіб він буде вирішений ми будемо дивитися, це залежить не тільки від фракції. Це залежить від Дмитра Олександровича також, від позиції президента.

На засіданні Дмитра Разумкова не було, бо його - не запросили. Натомість підписні листи за його звільнення - Давид Арахамія таки взяв із собою.

Давид Арахамія, народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга народу":

Я забрал листки, и никто подписи не собирал. У нас не про Разумкова. У нас вся подорож заздалегідь планувалась. Питання Разумкова взагалі не порушувалось. У нас екватор по роботі Верховної Ради.

День другий - субота. На виїзне засідання приїхав президент. Та з журналістами - не спілкується. Хоча перше запитання про того ж таки Разумкова:

Які у вас стосунки з Разумковим?

Нам таки вдалося потрапити на закрите засідання. Серед депутатів - є й урядовці. Ранок, кажуть нардепи, розпочався з зауважень - зокрема, до роботи митниці.

Олексій Устенко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Ми бачимо, що керівництво митниці змінюється, а надходження до митниці вони не збільшуються.

Та головне завдання другого дня - робота у спеціальних групах. Таких тут вісім - по напрямках.

Олексій Устенко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Ну, наприклад, гуманітарна політика, це гуманітарні закони, якщо це економічна політика, які конкретно дії й закони ми будемо приймати для того, щоб наша економіка зростала.

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Ми зараз спілкуємося один з одним, які можливості в нас і реально, щоб вони були підкріплені бюджетом, щоб вони були підкріплені законами, який стратегічний напрямок буде, умовно кажучи, на наступні три роки.

Руслан Стефанчук. Людина, про яку говорять не менше, аніж про Дмитра Разумкова. Бо саме Стефанчука в кулуарах називають його наступником! Сам він - цього не підтверджує, але й не спростовує.

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Станом на зараз моя посада - віцеспікер ВРУ. Ми будемо йти крок за кроком. Подивимося, як визначиться фракція, як визначиться зал, будемо говорити про пріоритети, про завдання, про все інше. Я ніколи не загадую на перед.

Про можливе звільнення Дмитра Разумкова нам ексклюзивно вдалося поговорити з Володимиром Зеленським. Жодних особистих конфліктів між ними немає,- каже президент. Тим паче зі спікером він не говорив. Натомість широкий публічний розголос з боку Разумкова, - схожий на неполітичну акцію, переконаний Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Питання щодо спікера і питання щодо уряду - це питання не про особистості. Це наші обов'язки. Тому дуже просто: якщо ми боремось з олігархами, все дуже просто, якщо не підписуєте, шукайте іншу команду, якщо ви вкладаєте своє життя в боротьбу з людьми, які робили все, аби ми не були єдиною країною, якщо ви підтримуєте санкційну політику, я можу вас підтримати.

Зрештою - депутати таки зібрали 150 голосів про відкликання Голови Верховної Ради. Депутатське засідання скінчилося не менш яскраво. Увечері провели церемонію нагородження "слугам по заслугах". Розпочали її під музичний супровід уже не політика Давида Арахамія, а діджея Девіда Брауна.

Жартівливо роботу депутатів оцінили у 16 номінаціях.

Уранці неділі роботу фракції підсумував Володимир Зеленський. Він провів пресконференцію. Говорив про все. І про злободенне - Разумкова, замах на Шефіра та арешт Саакашвілі, і про глобальне: економіку, інфраструктуру, реформи та, звісно, війну на Донбасі та можливу зустріч із Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок, я хотів би зустрітись з президентом РФ. Мені дійсно зрозуміло, що у форматі тет-а-тет, в такому форматі, зустріч може бути достатньо предметна, мені зрозуміло, що російська сторона, в оточені президента Росії, не хочуть проводити зустріч зі мною саме в форматі, тому що ця зустріч може принести неочікуваний результат.

Готовий Володимир Зеленський і до зустрічі за Мінським форматом. Утім коли вона відбудеться - наразі не відомо.