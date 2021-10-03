Авіація, артилерія та піхота - уся зброя до бою! В Україні закінчилися Надмасштабні військові навчання "Об'єднані зусилля". Одразу на кількох полігонах, від заходу до сходу, українські солдати разом із бійцями ще з 16 країн відпрацьовували маневри.

Чи знайшли спільну мову в умовному бою союзники? І як вишкіл оцінив командувач українських сил спецоперації? Маємо ексклюзив. На полігон в Урзуфі, біля Маріуполя, наша Ірина Баглай полетіла разом із Валерієм Залужним. Що він розповів? І чому - подібні навчання настільки важливі для України, дивіться.

Наймасштабніша. Зброя всіх калібрів приведена в бойову готовність. На всіх фронтах.

Уперше прапори України та країн НАТО на військових шевронах так близько. На полі бою солдати 16 країн світу.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України:

Як єдиний організм.

Ексклюзивні заяви від союзників із командного посту військових навчань

Ми покладаємося на Україну.

І відсутність перешкод у єдності міжнародних військ.

Омріяний сценарій українських армійців: Крим, окуповані Донецьк і Луганськ - знову під синьо-жовтим прапором.

Це все - міжнародні військові навчання "Об'єднані зусилля-2021 та Rapid Trident.

Сьома ранку. Київ. Військовий аеродром. Спецрейс чекає на віп пасажирів.

На одному борту - Головнокомандувач української армії й командувач війська її Величності.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Ан-26 військовий літак - багатофункціональний. Він покриває всі задачі, як то транспортування, евакуація поранених, або ж десантування. Нині він як пасажирський літак. На ньому - вище керівництво ЗСУ і також Великої Британії. Серед них і ми. І нам пощастило опинитися в серці літака - у кабіні пілота.

Ми єдині - журналісти на борту. Повітряною дорогою командувачі обговорюють військові плани віч-на-віч. Попереду - пункт призначення, зона ООС. Рухи пілотів чіткі. Штурман не відриває очей від карти й постійно робить розрахунки. Адже, небезпека ураження над зоною бойових дій чимала.

Півтори години польоту - і ми на аеродромі Мелітополя. Швидко пересідаємо на інший борт. Що ближче до лінії фронту, то нижча висота польоту.

За кілька хвилин прибуваємо на місце - фінал міжнародних військових навчань. Морпіхи трьох країн проти ворога, що проривається з суходолу і з боку Азовського моря.

Дозвіл на захід військ НАТО на територію України ухвалювали на найвищому рівні - на засіданні Радбезу. Адже останні два роки завдяки військовому вишколу, Україна нарощує не лише м'язи, а й амбітні цілі.

Владислав Клочков, керівник навчань Rapid Trident-2021, бригадний генерал Збройних сил України:

Ми маємо союзників, партнерів, які готові стати з нами до боротьби.

Чисельність вояків Альянсу, які їдуть на навчання до України, щороку зростає. На "Об'єднаних зусиллях-2021" - їх вже шість тисяч із 15 країн.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України:

Я докладу всіх зусиль, щоб на наступний рік збільшити цей процес.

А в українській акваторії й в небі - небачені раніше судна.

Майкл Хансон, керівник навчань Rapid Trident-2021, полковник армії США:

Кожен сценарій, який ми проробляємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах.

І це все неабияк дратує сусіда на Сході. По прибутті в Урзуф дізнаємося - за нами пильнують з моря. Головком демонструє британському колезі - неподалік два кораблі ФСБ.

Російська сторона традиційно не полишає спроб вдатися до провокацій. Улітку, під час навчання "Сі-бриз" британський есмінець "Дефендер" без запрошення супроводжував корабель та винищувачі під російським триколором. Цієї ж осені, щойно розпочався вишкіл об'єднаними зусиллями - у зони наших умовних повітряних цілей зайшли російські військові літаки.

Та це аж ніяк не заважає досягти поставлених військовими цілей,- каже український Головнокомандувач Валерій Залужний. Тим часом у Москві вкотре нагадують про свої червоні лінії, які буцім - то Україна і її союзники вже перейшли, тільки-но прибули іноземні військові.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України:

Ці червоні лінії їм треба залишити при собі, ми знаємо, що нам робити без них.

А от що збирається робити наш союзник, Велика Британія, в умовах військового шантажу Росії - нам ексклюзивно коментує командувач стратегічного командування цієї країни Патрік Сандерс.

Патрік Сандерс, командувач стратегічного командування Збройних сил Об'єднаного Королівства Великої Британії:

Ми хочемо допомогти встановити в Україні національну безпеку. А це означає - має бути присутність збройних сил, які здатні відбити атаку ворога. Вважаємо, що наш внесок в боєздатність української армії, а також її злагодженість із силами НАТО - річ дуже важлива. І ми це й надалі робитимемо.

Оцінюючи прогрес в українській армії, генерал дає обнадійливі прогнози щодо майбутнього членства в НАТО.

Патрік Сандерс Командувач стратегічного командування Збройних сил Об'єднаного Королівства Великої Британії:

Україна на шляху отримання ПДЧ, і мені б хотілося, зрештою, бачити її членом Альянсу. Як на мене, це право будь-якої незалежної країни - обирати, членом якого об'єднання стати. І ми допоможемо Україні на цьому шляху.

Усе ближче й ближче до Альянсу. Українська армія вже зробила максимальну кількість кроків до НАТО. І нинішні навчання, які через масштаби військової співпраці вже назвали історичними - ще одні відчинені двері на шляху до організації Північноатлантичного договору.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України:

Офіцери НАТО працювали у штабах. І працювали не просто спостерігачами, а на штатних посадах. Їхні підрозділи брали участь у бойових порядках - це дуже велике досягнення.

Як один підрозділ. Уперше десантувалися з одного літака, американського важковаговика "Геркулес".

І разом, за легендою навчань, звільняли окуповані міста.

Вигаданий сценарій - максимально наближений до реального. Донбас. Місто захоплене бойовиками. Під окупацією - мирні жителі. Задача - знищити ворога і врятувати цивільних.

Цьогорічний вишкіл довів: українці можуть воювати й перемагати пліч-о-пліч із Натовськими військами. І вже вдруге українські спецпризначенці доводять, гідні стати членами родини Альянсу.

Григорій Галаган, Командувач сил спецоперацій Збройних сил України:

Це сумісність по всіх показниках. Це й озброєння, звичайно, це знання мови, це одне з основних проблемних питань, але ми його вирішуємо. З 22 року вони під головуванням італійських сил спецоперацій вступають на чергування в НАТО.

Іноземні генерали по завершенні навчань результатом задоволені. І разом з українськими колегами будують плани військової підтримки.

Патрік Сандерс Командувач Стратегічного командування Збройних сил Об'єднаного Королівства Великої Британії:

Хочу наголосити, що це не односторонні відносини. Ми покладаємося на Україну. Ми захоплюємося силою, з якою вона себе обстоює, і ми багато у вас вчимося - передусім професіоналізму ваших військових. Ми захоплюємося ними!

Наостанок наш Головнокомандувач демонструє колезі новинку з озброєння української армії.

"Байрактари" - ударні безпілотники, які вже на озброєнні української армії. Поки що їх лише чотири. Один саме чергував у повітрі над територією умовного бою.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України:

Їх кількість у нас зростатиме. І постає питання обслуговування, виробництва запчастин. Вигідніше тримати завод в Україні.

Як воювати разом з українцями - після бою захоплено розповідає офіцер морської піхоти її Величності Королеви Британії.