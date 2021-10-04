В сентябре Украина импортировала газ в среднем по 636 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В августе стоимость газа для Украины выросла до 428 долларов за тысячу кубометров.

При этом, на торгах в Европе 4 октября цены на газ превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

Также растут долгосрочные цены на газ. На площадке ICE Futures фьючерс на TTF на весь 2022 год за прошлую неделю вырос с $582 до $679 за тысячу кубометров, а сегодня достиг $732 за тысячу кубометров.

Читайте также, на территории Украины обнародовали план, согласно которому Украина получит план действий на случай отсутствия транзита газа. Компрессорные станции, относящиеся к украинской ГТС смогут создать давление, необходимое для транспортировки голубого топлива.

Кроме того, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться".

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