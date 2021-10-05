В понедельник, 4 октября, в мире произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Длился он около 7 часов. Причиной стало неудачное внесение изменений в конфигурацию. Об этом сообщается на сайте компании Facebook.

Наши инженеры выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь.

Представители Facebook отметили, что "это нарушение сетевого трафика спровоцировало каскадное влияние на способы связи центров обработки данных, в результате чего услуги были остановлены".

Основная причина этого сбоя также повлияла на многие внутренние инструменты и системы, которые мы используем в повседневной работе, что усложнило наши попытки быстро диагностировать и решить проблему.

В результате сбоя данные пользователей не пострадали. Так говорят в компании.

Наши сервисы снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их в нормальный режим работы.

Перед всеми пострадавшими пользователями и компаниями извинились.

Мы понимаем, какое влияние на жизнь людей оказывают подобные перебои в работе, и осознаем свою ответственность за информирование людей о сбоях в работе наших услуг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.

Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.

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