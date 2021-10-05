В Украине умер бронзовый призер Олимпиады [ Редактировать ]
Источник: Федерация легкой атлетики Украины
Ушел из жизни олимпийский бронзовый чемпион по прыжкам в длину Валерий Подлужный. Ему было 69 лет. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Подлужный родился в Донецке, где и начал заниматься легкой атлетикой. Он трижды участвовал в Олимпийских играх - 1972, 1976 и 1980 года. Он стал девятым в 1972 году и седьмым в 1976-м, а на своей последней Олимпиаде 1980 года в Москве завоевал бронзовую медаль.
Подлужный становился чемпионом Европы в 1974 году, а также выиграл две серебряные медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях (1976, 1979). Дважды побеждал на летних Универсиадах (1973, 1979).
Личный рекорд Подлужного по прыжкам в длину - 8,20 метра.
Валерий Подлужный
Напомним, что в сентябре в Днепре умерла бывшая волейболистка сборной СССР Надежда Куляша (девичья фамилия Орлова).
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