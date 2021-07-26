Какие продукты нужно есть при гипертонии [ Редактировать ]
Людям, которым важно контролировать кровяное давление, стоит в первую очередь обратить внимание на свой образ жизни и рацион. Среди продуктов есть как те, которые будут особенно полезны, пишет storinka.com.ua.
Фрукты и овощи - они содержат антиоксиданты, которые, как показали исследования, могут помочь снизить риск высокого кровяного давления. Очень полезно есть бананы - они содержат калий, который является важным минералом при гипертонии.
Темный шоколад. Шоколад с высоким содержанием какао может снижать кровяное давление у людей с гипертонией или предгипертонией. Но не всякий продукт подойдет - нужен высококачественный темный шоколад с минимум 70% какао. Съедать его нужно по небольшому кусочку (квадратику) в день.
Овес - в нем много полезной клетчатки. Также он содержит бета-глюкан, который, как показали испытания, может снизить уровень холестерина в крови.
Чеснок - он также полезен для здоровья сосудов. Некоторые исследования показывают, что чеснок увеличивает выработку в организме оксида азота, который играет ключевую роль в расслаблении мышц и расширении кровеносных сосудов.
Ферментированные продукты (натуральный йогурт, яблочный уксус, чайный гриб и пр.). Обзор девяти исследований показывает, что их употребление может иметь "умеренное влияние" на высокое кровяное давление.
Ранее сообщалось, как молочные продукты влияют на давление.
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