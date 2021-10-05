Американские и немецкие ученые обнаружили в эпителиальных клетках легких соединение, ответственное за формирование особого легочного иммунитета, необходимого для борьбы со всеми заболеваниями легких, включая коронавирус, пневмонию, рак и астму. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В отличие от системного иммунитета факторы, влияющие на формирование и регулирование иммунитета легких, до сих пор оставались неизвестными.

Исследователи обнаружили, что контроль над иммунитетом легких осуществляют эпителиальные клетки, выстилающие воздушное пространство легких. И делают они это с помощью специализированной молекулы MHC-II, которая сообщает информацию о проникшем в легкие патогене резидентным лимфоцитам памяти, или TRM-клеткам.

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Изучив клетки легких человека и животных, авторы выяснили, что все эпителиальные клетки выделяют MHC-II и во время инфекций эта экспрессия увеличивается. Единственная известная функция MHC-II - обучать иммунные Т-клетки памяти типа CD4+, то есть надлежащим образом реагировать на микробы, вызывающие инфекцию.

Учитывая, что клетки TRM, помимо своей защитной роли при пневмонии, играют ключевую роль в борьбе с раком и в профилактики астмы, результаты исследований имеют большее значение для понимания, предотвращения и лечения многих заболеваний легких.

В частности, считают исследователи, MHC-II может стать молекулярной мишенью при иммунно-направленной терапии рака легких.

Напомним, что ранее медики назвали ранний признак рака легких.