Ученые обнаружили ключевой элемент иммунитета легких [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Американские и немецкие ученые обнаружили в эпителиальных клетках легких соединение, ответственное за формирование особого легочного иммунитета, необходимого для борьбы со всеми заболеваниями легких, включая коронавирус, пневмонию, рак и астму. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
В отличие от системного иммунитета факторы, влияющие на формирование и регулирование иммунитета легких, до сих пор оставались неизвестными.
Исследователи обнаружили, что контроль над иммунитетом легких осуществляют эпителиальные клетки, выстилающие воздушное пространство легких. И делают они это с помощью специализированной молекулы MHC-II, которая сообщает информацию о проникшем в легкие патогене резидентным лимфоцитам памяти, или TRM-клеткам.
Изучив клетки легких человека и животных, авторы выяснили, что все эпителиальные клетки выделяют MHC-II и во время инфекций эта экспрессия увеличивается. Единственная известная функция MHC-II - обучать иммунные Т-клетки памяти типа CD4+, то есть надлежащим образом реагировать на микробы, вызывающие инфекцию.
Учитывая, что клетки TRM, помимо своей защитной роли при пневмонии, играют ключевую роль в борьбе с раком и в профилактики астмы, результаты исследований имеют большее значение для понимания, предотвращения и лечения многих заболеваний легких.
В частности, считают исследователи, MHC-II может стать молекулярной мишенью при иммунно-направленной терапии рака легких.
Напомним, что ранее медики назвали ранний признак рака легких.
по теме
Ученые провели уникальное исследование
Кроме известных всем факторов риска - ожирение, болезни сердца, возраст и диабет - ученые обратили внимание на группы крови и ген7етические маркеры и "опасные" хромосомы
Врачи назвали делирий частым осложнением COVID-19. Нарушениями психики страдают 73% пациентов
Эрианин - природное соединение из группы бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидеи, произрастающей в Юго-Восточной Азии, может стать новым эффективным средством для лечения рака простаты
Пак поджелудочной железы, который часто развивается в контексте хронического панкреатита, напрямую связан с воспалительной микросредой