В столице приняли решение ввести новые карантинные ограничения, которые вступили в силу во вторник, 5 октября. Об этом свидетельствует протокол заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Таким образом, посетителей государственных администраций, ЦПАУ, предприятий и организаций независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом. При этом столь жесткое требование не распространяется на лиц младше 18 лет.

С 5 октября прием посетителей в ЦПАУ г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины.

Читайте также, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что для некоторых украинцев могут изменить карантин. Так, это коснется тех людей, которым противопоказана вакцинация, человек может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в городе с коронавирусом госпитализированы 372 человек.

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