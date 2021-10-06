Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 26,3503 гривен за 1 доллар (-0,0741 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 26,4244 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.