Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 26,3503 гривен за 1 доллар (-0,0741 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 26,4244 гривен за 1 доллар.
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