НБУ установил курс евро на 7 октября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,41 гривен за евро. Это на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 6 октября установлен на таком уровне: 30,4135 гривен за евро (-0,2401 грн). При этом курс евро на 5 октября составляет 30,6536 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 30,3988 гривен за евро.
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