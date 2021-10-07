Молодежь перестала разбираться в компьютерах – исследование [ Редактировать ]
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Студенты, обучающиеся на различных технических специальностях от инженерии до физики, которые по идее должны разбираться в компьютерах, ведь они фактически выросли с ними, вовсе не понимают смысла файлов и папок.
Согласно новому отчету The Verge, проблема кроется в современных операционных системах и мобильных устройствах, которые включают в себя всеобъемлющие функции поиска или скрывают файловые структуры от простого просмотра. Это просто уничтожило важность различия между этими терминами.
Детей "разбаловали" гаджеты
Читатели постарше, которые помнят времена Windows 3.11 и полагаются на MS-DOS, наверняка знакомы с поддержанием вложенной иерархии файлов. Но молодежи это неведомо.
Питер Плавчан, доцент физики и астрономии в Университете Джорджа Мейсона, с удивлением отметил, что его студенты запросто могут хранить мешанину из 1000 файлов в одном каталоге. Старшее поколение такой факт приводит буквально в бешенство, ведь в таком сумбуре трудно что-то найти, а молодые люди просто полагаются на поиск, чтобы выбрать нужный файл или каталог.
"До появления поисковых систем приходилось "вручную" запоминать расположения файлов и папок на операционных системах. Сейчас это упрощено благодаря поиску, который помимо Интернета появился внутри ОС. Профессоры и преподаватели полагаются на командную строку, тогда как молодые студенты предпочитают простую навигацию в графическом интерфейсе по поиску", - говорится в отчете.
Командная строка MS-DOS "приучала" к пониманию иерархии файлов и папок
Конечно, проблемы поколений – это распространенное явление. Между тем этот автор вспоминает лектора 1990-х годов, который утверждал, что "все графические интерфейсы — это работа дьявола".
Современные преподаватели с ужасом смотрят на студентов, неспособных понять файловую систему. Но исследователи утверждают, что нужно принять прогресс и стремительное развитие компьютеров. Ведь для современных профессоров их преподаватели наверняка не принимали даже "древнюю" по современным меркам командную строку и полагались только на перфокарты.
"Это никуда не денется. Мы уже не вернемся к "каменному веку". Мы должны это принять. Чем раньше вы примете, что все изменилось, тем лучше", - объясняет профессор Питер Плавчан.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как изменивший мир компьютер IBM отметил 40-летний юбилей. Также два года назад ASUS подарила Киеву скульптуру первого компьютера.
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