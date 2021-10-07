Шмыгаль рассказал о новом транше МВФ [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков выделения Международным валютным фондом транша кредита Украине. Идет плодотворный диалог. Об этом он сообщил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, который транслировался на Youtube.
"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу", - сказал он в ответ на вопрос о транше.
По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ. "Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", - сказал Шмыгаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ.
"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели", - заявил премьер.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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