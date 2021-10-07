В Украине утвердили обязательную вакцинацию от коронавируса: кто в списке [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.
Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.
Все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных на коронавирус пациентов - вакцинированные.
Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не щепляться против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Читайте также, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, на территории Украины как минимум одной дозой прививки от коронавирусной инфекции иммунизировали более 80% коллективов школ. Наибольший прирост вакцинированных наблюдается во Львовской области - 18% и Днепропетровской области - на около 14%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 4 октября, в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку коронавирусных-сертификатов
Всего на данный момент в стране 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей
За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса
За минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек