Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.

Все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных на коронавирус пациентов - вакцинированные.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не щепляться против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Кроме того, на территории Украины как минимум одной дозой прививки от коронавирусной инфекции иммунизировали более 80% коллективов школ. Наибольший прирост вакцинированных наблюдается во Львовской области - 18% и Днепропетровской области - на около 14%.

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