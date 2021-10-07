Пенсионеры Киевской и Черновицкой областей смогут получить прививку от коронавируса прямо в отделениях "Укрпочты". Об этом сообщает Киевская и Черновицкая областные государственные администрации на Facebook.

Мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах.

Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях "Укрпочты". Уже охватили 12 общин. Далее перечень будем обновлять. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса.

Адреса отделений "Укрпочты", где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров:

Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях "Укрпочты" в Черновицкой области.

В Черновцах они будут работать в трех отделениях на улицах:

Мизунской, 1,

Буковинской, 33А,

Гагарина 36А.

Также пункты открыли в Кельменцах, Выжнице, Путиле, Сокирянах и Берегомете.

Как сообщали "Подробности", в Александровскую больницу, которая в столице является опорной для лечения больных с коронавирусом, вечером 5 октября выстроилась очередь машин "скорой помощи".

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