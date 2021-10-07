С 10 октября в Харькове "оранжевая" зон: что изменится [ Редактировать ]
Источник: 24tv.ua
С воскресенья, 10 октября, Харьков переходит в "оранжевую" зону карантина. Об этом сообщает местное издание "Обьектив".
В понедельник, 18 октября, уровень эпидемической опасности пересмотрят снова.
Мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Создать бесперебойную вакцинацию и главное – тестирование населения. Дополнительно будет усиление мер после получения нами протоколов государственной КТЭБ.
Ограничения "оранжевой" зоны:
- максимальная заполняемость кинотеатров и театров будет сокращена до 50%;
- максимальное количество людей в метро и общественном транспорте будет сокращено до количества сидячих мест;
- обязательно ношение защитной маски в метро и общественном транспорте.
Учебные заведения будут работать и в дальнейшем, поскольку в городе вакцинировано более 80% педагогов.
Напомним, что в "красной" карантинной зоне работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других массовых заведений разрешена при условии 100% вакцинации персонала и посетителей.
Проверять наличие COVID-сертификатов должны сами представители бизнеса, а контролировать соблюдение ограничений будет полиция.
В зоне риска попадания в "красную" зону также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Критическая ситуация и в Киеве.
Как сообщали "Подробности", в Александровскую больницу, которая в столице является опорной для лечения больных с коронавирусом, вечером 5 октября выстроилась очередь машин "скорой помощи".
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Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані.
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