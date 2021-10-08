В пятницу, 8 октября, в Киеве на станции метро "Теремки" около 8 утра в вагоне ранили пассажира. Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

В вагоне поезда произошло ЧП, по неизвестным пока причинам, произошло сильное ножное кровотечение у пассажира, мужчины лет 45-50.

Полицейские перетянули ему ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение и вызвали скорую медицинскую помощь. Движение поездов метро было возобновлено.

Ранее мы писали о том, что 22 сентября произошло покушение на Сергея Шефира - друга и делового партнера Владимира Зеленского. Вблизи села Лесники Киевской области служебный Aidi чиновника обстреляли из оружия калибра 7,62 мм. На месте преступления нашли около 20 гильз венгерского производства.

Сергей Шефир не пострадал, в настоящее время его охраняет СБУ. Был ранен его водитель: в него попали две пули. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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