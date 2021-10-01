В Киеве мужчина с балкона решил "пострелять по птичкам" и ранил прохожего. Об этом сообщает полиция Киева.

Такая ситуация произошла с водителем главы Государственной архивной службы Анатолием Хромовым.

Инцидент произошел на улице Преображенской в Киеве. Пострадавшего доставили в больницу, а на место выехали оперативники.

Правоохранители не менее чем за час установили причастного к происшествию. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Он пояснил полицейским, что якобы решил "пострелять из пневматического ружья по птичкам" с балкона, но случайно попал в прохожего.

Напомним, что 22 сентября произошло покушение на Сергея Шефира - друга и делового партнера Владимира Зеленского. Вблизи села Лесники Киевской области служебный Aidi чиновника обстреляли из оружия калибра 7,62 мм. На месте преступления нашли около 20 гильз венгерского производства.

Сергей Шефир не пострадал, в настоящее время его охраняет СБУ. Был ранен его водитель: в него попали две пули. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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