Народного депутата от фракции "Слуги народа" Галину Третьякову могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также снять с должности главы комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Причина - сообщение во фракционном чате после смерти внефракционного депутата Антона Полякова.

Госпожа Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные выражения. И я извинился перед всеми коллегами и перед избирателями за такие выражения. Госпожа Третьякова покинула зал, и мы подписали от всей фракции письмо в Регламентный комитет с тем, чтобы они отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний.

В то же время нардеп из группы "За будущее" Тарас Батенко подчеркнул, что спикера Рады и главу Регламентного комитета просят отозвать Третьякову с должности главы парламентского комитета.

"Мы собрали только что перерыв по поводу выражений госпожи Третьяковой в чате "Слуг народа", как нам стало известно, где она сказала о том, что "одним врагом меньше", о смерти Антона Полякова, своего коллеги и бывшего члена фракции… Такое дерзкое поведение не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", и обратились к главе Верховной рады и главе Регламентного комитета по отзыву госпожи Третьяковой с должности главы профильного комитета", - сказал Батенко.

Напомним, что в ночь на 8 октября народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым.

В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.

Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

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