Суд обязал "Укрзализныцю" выплатить 100 тысяч моральной компенсации Анастасии Луговой, которую в августе прошлого года избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде. Об этом сообщалось в эфире 1+1.

Как рассказала пострадавшая, она просила компенсацию в размере 500 тысяч за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения. В результате женщина не удовлетворена решением суда.

До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения позвонков шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, нужно вставить брекеты.

Луговая также сказала, что работает с психологами.

Напомним, избитая в поезде женщина рассказала детали случившегося. Избитая в поезде Анастасия выложила видео себя побоев.

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