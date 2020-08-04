31 июля в поезде "Укрзализныци" "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына. Потерпевшая Анастасия Луговая четвертый день находится в больнице. О своем самочувствии она рассказала на своей странице в Instagram.

Днем после обезболивающих челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мугикаю. Очень плохо. Голова болит. До сих пор мне не осмотрели мой нос, который просто трещит от боли. И синяки под глазами - это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал серьги, а когда бил - сломал его.

Анастасия убеждена в том, что задержанный действовал сознательно, и опасается, что ему "могут уменьшить срок, диагностировав психическое расстройство".

Девушка вспомнила детали нападения. Так, по словам Луговой, пока она с сыном находилась у проводницы, мужчина перенес свои вещи в ее купе, а еще - пошарил в сумках, забрав, в частности, деньги и вещи.

Он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал, кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана. И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Я очень напугана. Я боюсь за все: за свою жизнь, за жизнь родных.

Находясь в отделении полиции, как утверждает Анастасия, нападающий предлагал взятку ее мужу, и уже после отказа признался в содеянном.

Я хочу, чтобы он получил по полной, а не просто отсидел на курорте в психушке несколько лет и его отпустили! Если его отпустят - он опять возьмется за свое.

Напомним, Анастасия выложила на своей странице видео себя избитой. Сейчас девушка находится в больнице. У нее перелом челюсти.