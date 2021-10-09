В Винницкой области скорая отказалась госпитализировать живого мужчину и отправила в морг [ Редактировать ]
В Винницкой области фельдшер скорой помощи отказалась забирать в больницу мужа и сказала, что шансов на спасение у него нет. Также она посоветовала везти мужчину в морг.
Так, 14-летняя Илона нашла своего отца всего в крови. Родственники вызвали скорую, но приехавшая на вызов фельдшер решила, что пациент безнадежен и отказалась его забирать. Зато вызвала полицию, потому что заподозрила у мужчины черепно-мозговую травму.
По словам пресс-секретаря полиции Винницкой Анны Олейник, эта версия проверена. У мужчины было кровотечение из носа и рта.
Однако, медики все равно поехали и посоветовали родным искать авто, чтобы отвезти Анатолия в морг. Прошло несколько часов, мужчина дышал, поэтому родные второй раз вызвали скорую. Другая бригада сразу заподозрила инсульт и транспортировали в реанимационное отделение. Но было уже поздно.
"Было обширное кровоизлияние в левое полушарие мозга, он был инкурабелен и умер. Если бы было проведено все как надо, возможно что - то бы и изменилось", - говорит заместитель главного врача Барской районной больницы Наталья Навроцкая.
На станции скорой от комментариев отказываются. Говорят лишь, что фельдшерица Галина Черная проработала у них 40 лет, но после скандала уволилась.
По словам Галины Черной, случай был несовместим с жизнью. Мозговая кома была таких баллов, что ничего не сделала бы, добавила она.
Как рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник, проводится расследование и продолжается судебно-медицинская экспертиза. Также к материалам производства приобщат выводы комиссии департамента здравоохранения, которые должны дать оценку соответствия действий врача.
Напомним, что под Черкассами мужчина бросился с ножом на полицейского, помешавшему ему совершить самоубийство.
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