Потенційно це може бути смертельно

Небезпечний постковідний синдром у дітей. У США зафіксували сплеск побічних явищ після коронавірусу. У малечі вражаються різні частини тіла - серце, легені, нирки, мозок і навіть шкіра.

Подекуди виявляють запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту. Лікарі зазначають, потенційно це може бути смертельно. Найчастіше таке ускладнення спостерігають у дітей від шести до одинадцяти років. Та поки що, за словами фахівців, кількість випадків мізерна.