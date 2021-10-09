Небезпечні постковідні побічні явища фіксують у дітей в США [ Редактировать ]
Небезпечний постковідний синдром у дітей. У США зафіксували сплеск побічних явищ після коронавірусу. У малечі вражаються різні частини тіла - серце, легені, нирки, мозок і навіть шкіра.
Подекуди виявляють запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту. Лікарі зазначають, потенційно це може бути смертельно. Найчастіше таке ускладнення спостерігають у дітей від шести до одинадцяти років. Та поки що, за словами фахівців, кількість випадків мізерна.
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Домініку відключили від апарату ШВЛ і перевели у звичну палату. Хоча ще тиждень тому лікарі навіть боялись щось прогнозувати. Життєві показники дитини падали до критичних. І шансів, коли вражено 80 процентів легенів, майже не давали.
Щеплення батьки дівчинці не зробили. Родина - багатодітна, і після перевірки вірус виявили і в інших дітей. Нині триває епідрозслідування.
За сутки больше всего заражений в Одесской и Днепропетровской областях
Родина багатодітна, і після перевірки небезпечний вірус виявили і в іншої малечі. Нині фахівці проводять епідрозслідування.
Малечу не щеплювали від цієї недуги. За словами медиків, її батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями.