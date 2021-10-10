В Черкасской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла 10 октября, около 12:00 часов, на автодороге Н-16, между селами Княжа и Богачовка Звенигородского района.

Столкнулись белые автомобили Range Rover и Citroën. Водитель люксового полноприводного внедорожника, выполняя обгон попутного автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroën.

В результате аварии погибла 56-летняя водитель "француза" и ее 41-летняя пассажирка. Еще трех пассажиров Citroën - двух мужчин 1961 и 1980 г.р и 35-летнюю женщину - госпитализировали в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

36-летнего водителя Range Rover задержали. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Аналогичное ДТП произошло в Сочи с телеведущей Ксенией Собчак. Водитель ее арендованного Mercedes S500 во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где находились три человека. Погибли две пассажирки, за жизнь водителя борются врачи.