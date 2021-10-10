"Я в ужасе от того, что погибли люди": Ксения Собчак попала в страшную аварию (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Автомобиль, в котором ехала российская телеведущая Ксения Собчак, попал в серьезную аварию в Сочи. Об этом сообщают российские СМИ.
ДТП произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной вечером в субботу, 9 октября. Mercedes S500, в котором в качестве пассажирки находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где находились три человека.
Погибли обе пассажирки Volkswagen 35 и 30 лет, за жизнь водителя борются врачи. В Mercedes находилась Ксения Собчак и еще два пассажира. Они не пострадали и после ДТП уехали на такси в аэропорт.
Телеведущая прокомментировала аварию в своем Telegram-канале.
Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными... У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочиа, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение.
Ксения Собчак заявила, что Mercedes ей не принадлежит, она его арендовала. И заверила, что водителя никто "не подгонял", это "было его конкретное личное решение".
Как сообщали "Подробности", экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встречался с Ксенией Собчак в Стамбуле, чтобы дать интервью.
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