Звістка про смерть нардепа Полякова спричинила скандал у Верховній Раді. Усе через цинічний вислів очільниці комітету соцполітики Галини Третьякової. І вже після цього інциденту парламентарі взялися до головного кадрового питання - обрання очільника парламенту. Докладніше - Ксенія Барвіненко.

"Мінус один ворог, засім - все добре" - таке про смерть Антона Полякова написала "Слуга" і очільниця комітету соціальної політики - Галина Третьякова у фракційному чаті. Повідомлення одразу просочилося в ЗМІ й серед депутатів.

Ігор Палиця, народний депутат, позафракційний:

Третякова написала, що одним ворогом менше. Про Полякова. Про смерть Івана Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до України. Я вважаю, що це неприпустимо.

Та ховати від сорому очі, схоже, не в стилі Третьякової. Під вигуки "Ганьба!" вона поривається відповідати на закиди депутатів.

Галина Миколаївна, ви впевнені, що хочете репліку, так?

Галина Третьякова, народний депутат, "Слуга народу":

Коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині, тут, в залі, конституцією і вважають, що вони можуть накидати комусь, якість, кого накидати. Якісь плітки народу, то мені здається, що позор це вам.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Життя людини є найвищою цінністю. Так гарантує третя стаття конституції України. І давайте завершимо на тому будь-які спекуляції. А свобода слова, в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен із нас.

Та достукатися до свідомості Третьякової ані опонентам, ані колегам не вдалося. У кулуарах вона заявляє про політичну розправу й тікає з Ради. А депутати вирішують, як покарати за такі вислови.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ми сьогодні підписали від усієї фракції листа на регламентний комітет з тим, щоб вони розглянули й відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань.

Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний:

Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги, пані Третякової, і ми вважаємо, що вона взагалі недостойна бути народним депутатом України.

Депутатський мандат у Третьякової навряд чи відберуть, цього не дозволяє Закон. Та й раніше - за її ж скандальні вислови, як, наприклад про "дітей низької якості" - жодних санкцій не було. За цим скандалом затьмарилася найгучніша кадрова подія дня - обрання нового очільника парламенту. На місце Разумкова призначили Руслана Стефанчука, який був віцеспікером. Вакансію другого заступника намагалися закрити одразу, проте депутати попросилися додому. На це місце - два кандидати: Софія Федина з "Європейської Солідарності" та Олександр Корнієнко зі "Слуг народу". Голосуватимуть за них уже наступного пленарного тижня.