Масові протести у Польщі. Понад сто тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвали Конституційного суду республіки. Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Євро-комісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи.

До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, експрем'єр Польщі й лідер польської опозиції Дональд Туск. Акції також відбулися у ще сотні міст країни.

Мацей Левандовський, протестувальник: