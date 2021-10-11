Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. Шість вихідців з Іраку затримали, решту - повернули до Білорусі. Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону.

Як пише німецьке видання "Більд", німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН. Від серпня з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже чотири тисячі людей. У "Більд" стверджують - переважно це вихідці з Близького Сходу.