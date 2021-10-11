Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало може стати найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки. За місяць полотно "Дієго та я" має піти з молотка. Працівники аукціонного дому передбачають: колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше. Вона написана 1949 року під час важкого періоду у стосунках Фріди та її чоловіка - Дієго. Вперше автопортрет виставили на торги 1990 року. Тоді його продали менш як за півтора мільйона доларів.

Анна Ді Стазі, директорка латиноамериканського мистецького аукціонного дому: