10 ворожих атак було минулої доби на Сході країни. Поблизу Мирного ворог застосував 82 міномети та протитанковий ракетний комплекс. З важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошківського противник обстрілював чотири рази - з гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі під ворожий вогонь потрапляли й райони Попасної. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.