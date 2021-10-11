Війна на Донбасі: десять ворожих атак було за минулу добу [ Редактировать ]
10 ворожих атак було минулої доби на Сході країни. Поблизу Мирного ворог застосував 82 міномети та протитанковий ракетний комплекс. З важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошківського противник обстрілював чотири рази - з гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі під ворожий вогонь потрапляли й райони Попасної. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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Сьогодні вже шість обстрілів - із заборонених мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші бійці зупинили ворожі атаки вогнем у відповідь.
На Донбасі сьогодні поранено українського армійця. Йому надали першу допомогу й ушпиталили. Стан бійця - середньої тяжкості.
Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк та Кримське. А поблизу Новолуганського - цілив зі стрілецької зброї.
Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк та Кримське.
Ось так стріляє "Нона" - самохідний комплекс, ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. З нього супротивник часто веде вогонь просто з житлових кварталів.