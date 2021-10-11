За місяць полотно Фріди Кало "Дієго та я" піде з молотка [ Редактировать ]
Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало може стати найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки. За місяць полотно "Дієго та я" має піти з молотка. Працівники аукціонного дому передбачають: колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше. Вона написана 1949 року під час важкого періоду у стосунках Фріди та її чоловіка - Дієго. Вперше автопортрет виставили на торги 1990 року. Тоді його продали менш як за півтора мільйона доларів.
Анна Ді Стазі, директорка латиноамериканського мистецького аукціонного дому:
Такі роботи - рідкість. І не лише через те, що Фріда не часто їх писала. Ця картина не входить до списку мексиканської національної спадщини, як решта витворів художниці. До того ж перебуває за межами Мексики. Що дозволяє колекціонерам її придбати.
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